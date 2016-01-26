الرئيس التنفيذي لأرامكو: نتوقع تحسنا في أسعار النفط

قال أمين الناصر الرئيس التنفيذي لشركة "أرامكو" السعودية اليوم الثلاثاء إن شركة النفط العملاقة تتوقع انتعاش أسعار النفط بنهاية هذا العام.

ونقلت "رويترز" أن الناصر أكد في كلمته أمام مؤتمر اقتصادي في الرياض أن الأسعار الحالية المنخفضة لا يمكن أن تستمر، وأن هناك بوادر على ارتفاع الطلب بما سيبدأ في سد الفجوة بين العرض والطلب.

وأضاف قائلا "من المؤكد أنه سيكون أفضل مما نراه حاليا." ولم يحدد المستوى الذي يتوقع وصول الأسعار إليه بنهاية العام، ولكن قال إنها لن تعود لمستوى 100 دولار في المستقبل المنظور.

إلى ذلك صعد النفط فوق 30 دولارا للبرميل يوم الثلاثاء بدعم من آمال باقتراب أعضاء أوبك والمنتجين المستقلين من التوصل لاتفاق على الحد من تخمة المعروض التي تشكل أحد أكبر الفوائض منذ عشرات السنين.

وتجدد منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) دعواتها للمنتجين المنافسين من خارجها بخفض إمدادات المعروض بالتعاون مع أعضاء المنظمة لكن روسيا التي تعتبر طرفا أساسيا في أي اتفاق ترفض التعاون حتى الآن.

وقال وزير النفط العراقي يوم الثلاثاء إنه يرى بعض المرونة في التوصل لاتفاق بين أعضاء أوبك والمنتجين من خارجها.

وزاد سعر خام القياس العالمي مزيج برنت 17 سنتا إلى 30.67 دولار للبرميل بحلول الساعة 11:02 بتوقيت غرينتش متعافيا من الخسائر التي تكبدها في وقت سابق. وفي 20 يناير نزل الخام لأدنى مستوياته منذ نوفمبر تشرين الثاني 2003 مسجلا 27.10 دولار للبرميل.

وقال ديفيد هفتون من بي.في.إم للسمسرة في النفط "بدون اتفاق على الإنتاج تشير العوامل الأساسية إلى انخفاض الأرقام... وبالاتفاق يصل سعر النفط إلى ما بين 40 و60 دولارا للبرميل في السوق."

غير أن المخاوف المتعلقة بالطلب حدت من المكاسب. فقد أظهرت بيانات صينية أن حركة الشحن السنوية عبر السكك الحديدية - وهي مؤشر اقتصادي رئيسي - تقلصت 11.9%، في 2015 مقابل انخفاض 3.9%، في 2014 وهو ما أجج المخاوف من انكماش النشاط الاقتصادي في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.