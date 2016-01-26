الكويت: 25 دولارا سعر النفط بالميزانية المقبلة

كشف وزير المالية الكويتي أنس الصالح أن سعر النفط الذي ستُبنى عليه ميزانية العام المالي 2016/2017 سيكون بحدود 25 دولارا للبرميل.

وتبيع الكويت نفطها بسعر وصل أقل مستوى له إلى 19 دولارا للبرميل قبل أيام، ثم عاد وارتفع إلى حدود 22 دولارا للبرميل.

من جهته قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية، نزار العدساني، إن المؤسسة تدرس استخدام السندات والصكوك لتمويل مشاريعها المستقبلية، متوقعاً أن تقوم المؤسسة بتنفيذ استثمارات بنحو 100 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.

وأضاف العدساني أن استراتيجية المؤسسة تتضمن الوصول إلى طاقة إنتاجية قدرها 4 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2020.

من ناحية أخرى، توقع "العدساني" أن يستمر انخفاض أسعار النفط لفترة أطول، مشيرا إلى أن ذلك لن يؤثر على الخطط الاستثمارية في مجال الطاقة للدول الخليجية الأعضاء في منظمة أوبك.

وكشف "العدساني" أن مؤسسة البترول الكويتية وقعت مذكرة تفاهم مع وكالات ائتمان كورية بقيمة أحد عشر مليار دولار، لتمويل عددٍ من المشاريع في الاستكشاف والإنتاج، ونشاط التكرير والبتروكيماويات والنقل التابعة للمؤسسة.