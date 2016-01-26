ليبيا خسرت 68 مليار دولار من الإيرادات النفطية منذ 2013

قال مصطفى صنع الله، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، الاثنين، إن تراجع إنتاج البلاد من الخام في السنوات الأخيرة بسبب الاضطرابات أضاع إيرادات قدرها 68 مليار دولار.



وقال صنع الله إن إنتاج البلاد من النفط تراجع إلى 362 ألف برميل يوميا من 400 ألف برميل يومياً، بعد سلسلة هجمات شنها مسلحو تنظيم داعش على أكبر مرافئ النفط الليبية الأسبوع الماضي.



وألقى باللوم في معظم الإيرادات المفقودة على حرس المنشآت النفطية الذين يسيطرون على منشآت التصدير الرئيسية في الزويتينة وراس لانوف والسدر.



وأبلغ رويترز أن الأضرار والخسائر من جراء تراجع الإنتاج بلغت 68.4 مليار دولار على مدى الأعوام الثلاثة الأخيرة، وأن أكثر من 70% من ذلك الفاقد يرجع إلى حرس المنشآت النفطية.



وكانت ليبيا تنتج 1.6 مليون برميل يومياً قبل الانتفاضة التي أطاحت بحكم معمر القذافي.