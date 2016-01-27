السودان يرفع الدعم عن 3 منتجات نفطية

أعلن وزير المالية السوداني رفع الدعم عن ثلاثة منتجات نفطية هي الفيول ووقود الطائرات والغاز، حسبما نقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا) على موقعها.

ونقلت سونا عن بدر الدين محمود عباس قوله "إفساح المجال للقطاع الخاص لاستيراد وتوزيع السلع المذكورة بإلغاء كافة القيود الإدارية وكافة الرسوم والضرائب".

وأضاف عباس أن "خروج الحكومة من الدعم جاء في الوقت المناسب"،وفقا لما نقلته وكالة "فرانس برس".

ويأتي القرار رغم إعلان وزير المالية عند عرض ميزانية 2016 على البرلمان في ديسمبر الماضي انها لا تتضمن رفع الدعم عن المنتجات النفطية.

وكانت الحكومة السودانية رفعت في سبتمبر 2013 الدعم بشكل جزئي عن المنتجات النفطية مما ادى الى تظاهرات في الخرطوم ومدن اخرى بعد ارتفاع الأسعار بأكثر من 60%.

ويعاني الاقتصاد السوداني منذ عام 2011 من ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض قيمة العملة المحلية بسبب فقدان 75% من انتاج البترول بسبب انفصال دولة جنوب السودان.