قفزة بـ5% للنفط بعد تصريحات روسيا بتعاون محتمل مع أوبك

قفزت أسعار النفط الخميس بنحو 5%، بعد تصريحات لوزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك بتعاون محتمل مع منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك".

ودفعت هذه التصريحات خام برنت إلى مستوى 35.84 دولارا للبرميل، بنمو 8.7%، قبل أن يعود ويقلص هذه المكاسب إلى 35.2 دولارا، ليخفض المكاسب إلى 5%.

وأبلغ نوفاك الصحافيين أيضا أنه يوجد اقتراح لاجتماع بين دول أوبك ومنتجي النفط غير الأعضاء بالمنظمة على مستوى وزراء النفط وأن روسيا جاهزة للاجتماع.

كما ارتفع الخام الأميركي بنسبة 8%، إلى مستوى 34.82 دولارا، قبل أن يعود ويقلص مكاسبه إلى 5%، عند مستوى 33.9 دولارا للبرميل.