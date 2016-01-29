النفط يتجه صوب 35 دولاراً وسط تفاؤل بخفض المعروض

ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، اليوم الجمعة، لتصل مكاسب الأسبوع الحالي إلى حوالي 8%، وتتجه الأسعار صوب الصعود للأسبوع الثاني على التوالي مدعومة بآمال التوصل إلى اتفاق بين الدول المنتجة على معالجة تخمة المعروض العالمي المتنامية.

وقفزت عقود برنت نحو 28% منذ سجلت 27.10 دولار للبرميل في 20 يناير، وهي تتجه صوب ذروة 28 يناير البالغة 35.84 دولار.

وبحلول الساعة 06:52 بتوقيت غرينتش ارتفع برنت 68 سنتا إلى 34.57 دولار للبرميل، بعد أن أغلق مرتفعا 79 سنتا، بما يعادل 2.4% عند 33.89 دولار أمس الخميس، وهو يتجه صوب تحقيق مكاسب للجلسة الرابعة على التوالي.

وزاد الخام الأميركي 60 سنتا إلى 33.82 دولار للبرميل، بعد أن أغلق مرتفعا92 سنتا أو 2.9% عند 33.22 دولار يوم الخميس. ويتجه الخام الأميركي أيضاً للارتفاع 5% على مدار الأسبوع.