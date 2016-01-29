تراجع واردات آسيا من النفط الإيراني بـ 18% في ديسمبر

تراجعت الواردات الآسيوية من النفط الإيراني بـ18% في ديسمبر المنصرم، مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2014، مع عزوف أكبر مشتري الخام من طهران عن زيادة مشترياتهم قبل رفع العقوبات في إطار الاتفاق الخاص بالبرنامج النووي الإيراني.



لكن إعادة دمج إيران في النظام التجاري العالمي تمضي سريعا، حيث تشهد صادرات النفط صعودا قويا هذا الشهر والشهر القادم، وفقا لبيانات حصلت عليها رويترز.



وأبرمت اتفاقات بمليارات الدولارات مع شركات من ايطاليا وفرنسا ودول أوروبية أخرى منذ رفع العقوبات منتصف الشهر.



ونزلت واردات الزبائن الأربعة الكبار لإيران - الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية - إلى أقل من مليون برميل يوميا في ديسمبر، مقارنة مع 1.2 مليون برميل يوميا قبل عام، بحسب ما أظهرته بيانات الحكومات وتتبع الناقلات.



فيما زادت مشتريات اليابان من الخام الإيراني أكثر من 30% في ديسمبر، مقارنة بما كان قبل عام، لتصل إلى حوالي 175 ألف برميل يوميا، بحسب ما أظهرته بيانات وزارة التجارة الإيرانية اليوم الجمعة.