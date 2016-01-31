الفساد وعقود نفط إيران مع أوروبا تشعل احتجاجات في طهران

أعلنت وكالات إيرانية أن السلطات الأمنية اعتقلت حوالي 38 شخصا من المحتجين أمام وزارة النفط بالعاصمة طهران، أمس السبت، للاحتجاج على العقود النفطية الجديدة التي وقعتها حكومة روحاني مع شركات أوروبية، والتي يعتبرونها "مضرة بمصالح الشعب الإيراني"، على حد قولهم.

ونقلت الوكالة عن أحد الطلبة قوله إنهم كانوا يهتفون ضد سياسة الحكومة النفطية الجديدة والفساد المستشري في وزارة النفط، غير أن الشرطة وقوات الأمن، إضافة إلى حرس الوزارة، قاموا بفض التجمع بالقوة.

يذكر أن حكومة روحاني وقعت مؤخرا اتفاقيات وعقودا نفطية عديدة بهدف استقطاب الاستثمارات الخارجية والبدء بزيادة الإنتاج النفط الإيراني وتصديره، عقب رفع العقوبات الدولية عن طهران.

ويقول المحافظون المتشددون إن العقود التي وقعها روحاني مع فرنسا وإيطاليا خلال الأيام الأخيرة والتي وصلت حوالي 20 عقدا نفطيا وتجاريا واقتصاديا، وأنها تضر الاقتصاد، حيث وصفها قائد الباسيج، محمدر ضا نقدي، بأنها بمثابة "خنجر في جسد الاقتصاد الإيراني المقاوم".