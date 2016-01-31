دانة غاز: توقف مؤقت بمحطة خور مور في كردستان العراق

قالت شركة دانة غاز ومقرها الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأحد، إنه حدث كسر في خط أنابيب لنقل الغاز بين محطتي طاقة في كردستان العراق، ما تسبب في توقف الإمدادات من محطة غاز خور مور لمعالجة الغاز التي تديرها.

وقالت دانة غاز في إفصاح لبورصة أبوظبي "تعرض خط أنبوب الغاز الممتد بين محطة جمجمال لمعالجة الغاز ومحطة أربيل لتوليد الطاقة لقطع في الساعات الأولى من يوم 29 يناير 2016، ما أدى إلى عزل أنبوب الغاز وإغلاق محطة خور مور لمعالجة الغاز لبضع ساعات بصورة مؤقتة. هذا لم ترد أي تقارير عن وجود ضحايا أو اصابات".

واضافت أن محطة جمجمال تعمل حاليا بنحو 50 بالمئة من طاقتها الإنتاجية.

وقالت دانة غاز إن العمل استؤنف في محطة معالجة الغاز بخور مور خلال ثماني ساعات من وقوع الحادث "وتجري الآن عمليات الإصلاح على قدم وساق بهدف استعادة مستوى الإنتاج بالكامل خلال أسبوع واحد".

وكان قائد للشرطة ومسؤول بقطاع الكهرباء أبلغا رويترز أن خطا لأنابيب الغاز يستخدم لتوليد نحو نصف كهرباء إقليم كردستان العراقي شبه المستقل جرى تفجيره يوم الجمعة، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء.