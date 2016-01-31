مصادر لـ"العربية": السعودية لم تقترح خفض إنتاج النفط

نفت مصادر سعودية تحدثت لقناة "العربية" أن تكون المملكة هي صاحبة المقترح بخفض الإنتاج النفطي لدول أوبك وأعضاء من خارجها بنسبة 5%، وهو المقترح الذي تدرسه روسيا في الوقت الحالي.

وأشارت المصادر السعودية إلى تصريحات رسمية سابقة، تؤكد استعداد المملكة، للتعاون والمشاركة في أي اتفاق بين أعضاء منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" ودول أخرى لوقف تراجع الأسعار.

وذكرت المصادر أن المقترح موجود منذ العام الماضي وقد دعمته فنزويلا في اجتماع أوبك الأخير.

يذكر أن السعودية أكدت أكثر من مرة استعدادها للتعاون بشأن توازن السوق النفطية، لكن الجديد الذي يظهر هذه الأيام هو إعلان روسيا استعدادها للمشاركة في خفض إنتاجها بالتعاون مع أوبك.

وانعكس تغيير الموقف الروسي، على دفع أسعار النفط يوم الخميس لقفزة تجاوزت 8% فور إعلان الخبر، لتدفع النفط لتسجيل مكاسب أسبوعية تجاوزت 11% وتسجيل أكبر مكسب بنسبة 25% عن أدنى مستوى وصلت اليه الأسعار.