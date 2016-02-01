تراجع إنتاج النفط من جنوب العراق في يناير

أفادت وزارة النفط العراقية، اليوم الإثنين، بأن إنتاج النفط من جنوب العراق هبط في يناير إلى متوسط 3.9 مليون برميل يومياُ، من مستوى قياسي عند 4.13 مليون برميل يوميا في الشهر السابق.

من ناحية أخرى، قالت الوزارة إن متوسط صادرات العراق من النفط زاد قليلا في يناير ليصل إلى 3.285 مليون برميل يومياً، من 3.215 مليون برميل في الشهر السابق.

وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد إن "كل الصادرات تمت من خلال الموانئ الجنوبية للعراق".

وكان وزير النفط العراقي، عادل عبدالمهدي، قد قال إن بلاده على استعداد لقبول قرار من منظمة أوبك ومن خارجها لخفض إنتاج الخام، وإنها تستعد لإحياء شركة النفط الوطنية، وذلك في خطوات تهدف إلى زيادة الأرباح في ظل تراجع الأسعار.