النفط يهبط 4% بعد انحسار التوقعات بتحرك أوبك

هبطت أسعار النفط أربعة بالمئة، اليوم الاثنين، بعد صدور بيانات اقتصادية ضعيفة من الصين، أكبر مستهلك للطاقة في العالم، في حين قلل مصدر في أوبك من شأن الحديث عن اجتماع طارئ لوقف الاتجاه النزولي.

وأظهرت بيانات صينية انكماش قطاع الصناعات التحويلية في يناير بأسرع وتيرة منذ 2012، وهو ما عزز المخاوف بشأن الطلب من الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، في وقت ترزح فيه السوق بالفعل تحت وطأة تخمة كبيرة في المعروض.

وهبط خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة تسليم أبريل 1.44 دولار أو أربعة بالمئة ليصل إلى 34.55 دولار للبرميل بحلول الساعة 1451 بتوقيت غرينتش. وأغلق عقد مارس الذي انتهي تداوله يوم الجمعة على 34.74 دولار للبرميل عند التسوية.

ونزل سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.56 دولار أو 4.6 بالمئة ليصل إلى 32.06 دولار للبرميل.

ونقلت صحيفة "الحياة" السعودية، اليوم، عن مصدر في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) قوله، إن من المبكر الحديث عن عقد اجتماع طارئ للمنظمة.

وقفز سعر النفط الأسبوع الماضي بعد أن قال مسؤولون في قطاع الطاقة في روسيا إنهم تلقوا اقتراحا من السعودية للتعاون في إدارة الإنتاج، وإنهم مستعدون لإجراء محادثات.

وقال بنك غولدمان ساكس في تقرير "لا نتوقع مثل هذا الخفض ما لم يتباطأ النمو العالمي كثيرا عن المستويات الحالية، وهذا ليس ما يتوقعه خبراؤنا الاقتصاديون".