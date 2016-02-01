غولدمان ساكس يستبعد التوصل لاتفاق لخفض المعروض النفطي

استبعد "غولدمان ساكس" تعاون منتجي النفط من داخل منظمة أوبك وخارجها على خفض إنتاج النفط، إلا في حال ضعف شديد في نمو الاقتصاد العالمي، الأمر الذي يستبعده اقتصاديو البنك.

وأشار البنك إلى أن استراتيجية "أوبك" بالحفاظ على إنتاج النفط وتعظيم الإيرادات، في مواجهة النمو القوي للمنتجين مرتفعي التكاليف من خارج المنظمة، والتي كانت صعبة في البداية، بدأت تنجح الآن مع تراجع إنتاج المنتجين الآخرين. كما أن دخول إيران إلى الأسواق قد يعرقل أي جهود لخفض المعروض.

وقال "غولدمان ساكس" إنه في حال قامت "أوبك" بتخفيض إنتاجها سيتدخل المنتجون الآخرون ليعوضوا الإنتاج الناقص، ولن تتأثر الأسعار قبل أن يتم التخلص من المخزون المتراكم.

كذلك رأى غولدمان ساكس أنه يجب على الأسعار أن تبقى بين 20 إلى 40 دولار للبرميل حتى النصف الثاني من العام الحالي للوصول إلى توازن جديد.