النفط الأميركي يهبط 5.5% دون 30 دولاراً بضغوط التخمة

واصلت أسعار النفط الهبوط لثالث جلسة في التعاملات الأسيوية اليوم الأربعاء بعد أن أظهر تقرير من معهد البترول الأميركي أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة سجلت قفزة الاسبوع الماضي لتصل إلى أكثر من نصف مليار برميل بينما تخطط إيران لزيادة صادراتها بدءا من مارس.



وساعدت أيضا توقعات لأحوال جوية أكثر إعتدالا للاسابيع الثمانية الأخيرة من الشتاء في الولايات المتحدة في تقويض الأمال بشان الطلب.



وتراجعت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق 11 سنتا إلى 32.61 دولار للبرميل بحلول الساعة 0430 بتوقيت جرينتش بعد أن أنهت الجلسة السابقة على خسائر بلغت 1.52 دولار أو 4.4%.



وهبطت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 10 سنتات إلى 29 دولار للبرميل بعد أن أغلقت أمس الثلاثاء منخفضة 1.74 دولار أو 5.5%.



وقال توني نيونان مدير مخاطر النفط في ميتسوبيشي كورب في طوكيو "أسعار النفط تتراجع مجددا. الاسعار ستأخذ مسارا متعرجا لبعض الوقت."



وأظهرت بيانات من معهد البترول الأميركي يوم الثلاثاء أن مخزونات الخام التجارية في الولايات المتحدة زادت بمقدار 3.8 مليون برميل في الاسبوع المنتهي في 29 يناير لتصل إلى 500.4 مليون برميل.



وتنتظر الأسواق بيانات المخزونات الأسبوعية من إدارة معلومات الطاقة التابعة لوزارة الطاقة الأميركية والتي ستصدر في وقت لاحق اليوم.

