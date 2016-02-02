"دانة غاز" تستأنف ضخ الغاز من محطة خور مور بكردستان

قالت شركة دانة غاز الإماراتية ومقرها أبوظبي اليوم الثلاثاء إنها استأنفت ضخ الغاز من محطة غاز خور مور بكامل الطاقة الإنتاجية بعد إصلاح كسر في خط أنابيب لنقل الغاز بين محطتي طاقة في كردستان العراق.



وكانت دانة غاز قد كشفت يوم الأحد الماضي إنه حدث كسر في خط أنابيب لنقل الغاز بين محطة جمجمال لمعالجة الغاز ومحطة أربيل لتوليد الطاقة في كردستان العراق مما تسبب في توقف الإمدادات من محطة غاز خور مور لمعالجة الغاز التي تديرها كما أدى لتشغيل محطة جمجمال بنحو 50% من طاقتها الانتاجية.



وقالت دانة في بيان للبورصة اليوم "عاودت محطة خور مور الإنتاج بكامل طاقتها الإنتاجية واستأنفت تزويد المحطتين بالغاز بأقصى طاقة استيعابية."



وأضافت في البيان أنها تتوقع أن يكون تأثير هذا الحادث العرضي على الأرباح والإنتاج للربع الحالي ضئيلا.



وكان قائد للشرطة ومسؤول بقطاع الكهرباء أبلغا رويترز أن خطا لأنابيب الغاز يستخدم لتوليد نحو نصف كهرباء إقليم كردستان العراقي شبه المستقل جرى تفجيره يوم الجمعة مما أدى إلى انقطاع الكهرباء.