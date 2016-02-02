روسيا تجدد استعدادها لاتفاق مع أوبك حول انتاج النفط

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء خلال زيارة لأبوظبي إن بلاده منفتحة على مزيد من التعاون في سوق النفط مع الدول من داخل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وخارجها.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت روسيا منفتحة على فكرة عقد اجتماع بين الدول الأعضاء وغير لأعضاء في أوبك لمناقشة تحقيق استقرار أسعار النفط قال لافروف "في الموقف الراهن يبدو أن لدينا مصلحة مشتركة في مواصلة العمل في هذا المسعى ونحن منفتحون على المزيد من التعاون إذا كانت هناك رغبة ن الجميع لعقد مثل هذا الاجتماع الذي تحدث عنه أصدقاؤنا الفنزويليين بالفعل."



