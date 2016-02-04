النفط يواصل صعوده 7% فوق 35 دولاراً للبرميل

واصلت أسعار النفط صعودها فوق 35 دولاراً للبرميل، اليوم الخميس، بعدما قفزت 7% في الجلسة السابقة، بدعم من تراجع الدولار الذي طغى تأثيره على تخمة المعروض وارتفاع المخزونات الأميركية لمستوى قياسي.

وزاد سعر الخام أيضا في الوقت الذي يبدو فيه أن وزير النفط الفنزويلي يحظى بدعم المزيد من أعضاء أوبك والمنتجين المستقلين، لعقد اجتماع خلال جولة يقوم بها للحث على اتخاذ خطوات لدعم الأسعار.

وواصل الدولار انخفاضه بفعل تكهنات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) قد لا يرفع أسعار الفائدة هذا العام. ويدعم تراجع الدولار النفط وغيره من السلع المقومة بالعملة الأميركية.

وزاد سعر خام القياس العالمي مزيج برنت 35 سنتاً إلى 35.39 دولار للبرميل بحلول الساعة 09:49 بتوقيت غرينتش. وارتفع سعر الخام 30% من أدنى مستوى له منذ نوفمبر 2003 الذي سجله في 20 يناير حين بلغ 27.10 دولار للبرميل.

وارتفع الخام الأميركي 40 سنتاً إلى 32.68 دولار للبرميل.

ونقل موقع معلومات وزارة النفط الإيرانية على الإنترنت (شانا) عن وزير النفط الفنزويلي، إيولوخيو ديل بينو قوله، أمس الأربعاء، إن "ست دول من بينها إيران والعراق العضوان في أوبك إلى جانب روسيا وسلطنة عمان تؤيد عقد اجتماع بين المنتجين".

ومن المتوقع أن يزور الوزير الفنزويلي قطر التي تتولى رئاسة "أوبك" في 2016 اليوم الخميس. وحتى الآن لم يعلن أي من الأعضاء الخليجيين في أوبك ومن بينهم السعودية أكبر مصدر للنفط في المنظمة، تأييده لعقد مثل هذا الاجتماع.

وأثرت وفرة المعروض سلبا على موجة الصعود الأخيرة لأسعار النفط مع ارتفاع المخزونات الأميركية لمستوى قياسي. وأظهر تقرير حكومي نشر أمس الأربعاء، أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة قفزت بـ7.8 مليون برميل في الأسبوع الماضي إلى مستوى قياسي بلغ 502.7 مليون برميل.