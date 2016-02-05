أوباما يسعى لفرض ضريبة جديدة على النفط في خطة الميزانية

قال البيت الأبيض، الخميس، إن الرئيس باراك أوباما سيقترح رسما جديدا قيمته 10 دولارات على برميل النفط، في خطة ميزانيته الأسبوع المقبل، مع سعي البيت الأبيض لتعزيز استثمارات البلاد في مشروعات وسائل النقل النظيفة.



وقالت وكالة "رويترز" إنه من المرجح أن تفشل تلك الرسوم المقترحة التي ستدفعها شركات النفط في الكونغرس الأميركي الذي يسيطر عليه الجمهورين، حيث جاء ردهم سريعاً على دعوة الرئيس باراك أوباما إلى فرض الضريبة الجديدة وتوعدوا بإحباط ما وصفوها بالفكرة "السخيفة".