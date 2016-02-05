النفط يعود للتراجع بعد أسبوع متقلب

بددت العقود الآجلة للنفط الخام مكاسبها المبكرة، اليوم الجمعة، في ظل ضعف العوامل الأساسية الذي أثر سلبا على السوق في نهاية أسبوع متقلب شهد تذبذب الأسعار أكثر من 10% خلال يوم واحد.

وجرى تداول سعر خام القياس العالمي مزيج برنت عند 34.08 دولار للبرميل بحلول الساعة 08:05 بتوقيت غرينتش، منخفضا بـ38 سنتا عن سعره عند التسوية السابقة.

ونزل خام غرب تكساس الوسيط 25 سنتا إلى 31.47 دولار للبرميل.

وقال متعاملون إن السيولة كانت منخفضة في التعاملات الآسيوية بسبب عطلة السنة القمرية الجديدة التي تستمر معظم الأسبوع المقبل.

وشهدت أسعار النفط تقلبا حادا منذ بداية العام لاسيما هذا الأسبوع، بعد أن تصادمت سلسلة من المؤشرات المتفائلة مثل هبوط الدولار واحتمال إجراء محادثات لخفض الإنتاج، مع تقارير تبعث على التشاؤم عن وصول مخزونات الخام الأميركية لمستوى قياسي، وارتفاع الإنتاج وتباطؤ الاقتصاد العالمي.

وقفزت مخزونات الخام الأميركية 7.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 29 يناير إلى 502.7 مليون برميل، وزادت مخزونات البنزين إلى مستوى قياسي إذ ارتفعت بـ 5.9 مليون برميل إلى 254.4 مليون برميل.