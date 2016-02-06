شركات النفط بأميركا تقلص عدد المنصات للأسبوع السابع

أظهرت بيانات أن شركات الطاقة الأميركية خفضت عدد منصات النفط العاملة للأسبوع السابع على التوالي هذا الأسبوع، ليهبط العدد لأدنى مستوى له منذ مارس 2010 مع استمرار الشركات في خفض الإنفاق بسبب انهيار أسعار النفط.

وقالت شركة بيكر هيوز للخدمات النفطية في تقريرها الذي يحظى بمتابعة واسعة إن شركات الحفر أوقفت 31 منصة عن العمل في الأسبوع الذي ينتهي في الخامس من فبراير لينخفض العدد الإجمالي للمنصات إلى 467 .

وبلغ عدد المنصات في الأسبوع المقابل من العام الماضي 1140 منصة عاملة. وأوقفت الشركات 963 منصة إجمالا عن العمل في 2015 وهو أكبر خفض سنوي في العدد منذ 1988 على الأقل.

وجرى تداول العقود الآجلة للنفط الخام الأميركي عند حوالي 31 دولارا للبرميل اليوم وبرنت عند 34 دولارا ويتجه الخامان لإنهاء الأسبوع على خسائر بعد مكاسب على مدى أسبوعين متتاليين.