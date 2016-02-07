وزير النفط الفنزويلي في الرياض لإنقاذ أسعار النفط

يزور وزير النفط الفنزويلي، إيلوخيو ديل بينو، الرياض اليوم ضمن سلسلة لقاءات مع المسؤولين في وزارة النفط، وفي مقدمتهم نظيره السعودي علي النعيمي، في محاولة منه لإقناع أكبر منتج بين دول منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" بالانضمام إلى قائمة الدول الموافقة على عقد اجتماع طارئ لبحث سبل دعم أسعار النفط.

وبحسب ما ورد في جريدة "الشرق الأوسط"، فإن زيارة ديل بينو إلى المملكة تأتي بعد جولة شملت روسيا وإيران وقطر. ويقوم وزير النفط الفنزويلي بجولته الحالية بتكليف من الرئيس نيكولاس مادورو لإقناع الدول الأعضاء وغير الأعضاء في منظمة "أوبك" ليحصل على دعمها للجهود المشتركة لتعزيز أسعار النفط المتهاوية بأكثر من 60% مقارنة بالعام 2014.

وكان النفط أنهى الأسبوع على هبوط بعد تعاملات متقلبة يوم الجمعة عقب ارتفاعه على مدار أسبوعين متتاليين، في ظل تكهنات بشأن اتفاق محتمل بين كبار منتجي الخام، قابلتها مخاوف من استمرار تخمة المعروض.

وهبطت العقود الآجلة للنفط الأميركي 83 سنتاً أو 2.62% عند التسوية إلى 30.89 دولار للبرميل، بعدما لامست مستوى 32.45 دولار. ونزلت العقود الآجلة لبرنت 40 سنتاً أو 1.16% عند التسوية إلى 34.06 دولار للبرميل بعد تعاملات تراوحت بين 33.81 دولار و35.14 دولار للبرميل.