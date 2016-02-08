النعيمي: الاجتماع مع وزير النفط الفنزويلي كان "ناجحا"

اجتمع وزير البترول والثروة المعدنية السعودي علي بن إبراهيم النعيمي، أمس الأحد، مع نظيره الفنزويلي رئيس شركة النفط الفنزويلية (PDVSA) أولوخيو ديل بينو والوفد المرافق له الذي يزور المملكة حالياً.

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس" إنه تم خلال الاجتماع الحديث عن أوضاع السوق البترولية الدولية، وأفضل الطرق لاستقرارها، وتعاون الدول المنتجة داخل "أوبك" وخارجها من أجل تحقيق هذا الهدف، كما تم الحديث عن أهمية استمرار المشاورات التي تتم بين هذه الدول.

وقال النعيمي إن "الاجتماع كان ناجحاً وفي جو إيجابي، حيث تمت مناقشة نتائج لقاءاته واجتماعاته مع المسؤولين في قطاع البترول، في عدد من الدول التي زارها أخيراً، والتي تهدف إلى تعاون هذه الدول لاستقرار السوق البترولية الدولية".