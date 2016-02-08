النفط يتابع المساعي بين المنتجين من داخل أوبك وخارجها

ارتفع النفط في العقود الآجلة الاثنين في تعاملات محدودة، حيث أغلق العديد من الأسواق الآسيوية بمناسبة عطلة العام القمري الجديد وسط توقعات باستمرار انخفاض مستويات التداول حتى تدلي رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي جانيت يلين بشهادتها أمام المشرعين في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 17 سنتا إلى 34.23 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:51 بتوقيت غرينتش بعد أن هبطت 40 سنتا إلى 34.06 دولار للبرميل يوم الجمعة الماضي.

وارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي 18 سنتا إلى 31.07 دولار للبرميل بعد أن هبطت 83 سنتا إلى 30.89 دولار للبرميل يوم الجمعة.

وسجلت عقود الخامين هبوطا طفيفا في وقت سابق اليوم الاثنين في تعاملات متقلبة ومحدودة.

وقال ريك سبونر كبير محللي السوق لدى سي.إم.سي ماركتس في سيدني لوكالة رويترز إن السوق تترقب شهادة يلين يوم الأربعاء المقبل والإعلان عن مستويات مخزون الخام الأميركي في اليوم ذاته.

وانتهى اجتماع بين عضوي أوبك المملكة العربية السعودية وفنزويلا أمس وتحدث وزير النفط السعودي علي النعيمي عن تعاون بين الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والمنتجين الآخرين لتحقيق الاستقرار في سوق النفط العالمية.

وقال وزير الطاقة الفنزويلي إيولوخيو ديل بينو الذي يقوم بجولة تشمل الدول المنتجة للنفط لحشد التأييد لاتخاذ إجراء لرفع الأسعار إن اجتماعه مع النعيمي كان "مثمرا".