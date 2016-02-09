أسعار النفط تقفز متجاهلة هبوط الأسهم وتخمة المعروض

قفزت أسعار النفط بنحو 2% اليوم الثلاثاء، متجاهلة الهبوط الكبير في سوق الأسهم اليابانية، ليعوض الخام بعض الخسائر التي مني بها في الجلسة السابقة بفعل المخاوف بشأن تخمة المعروض في الأسواق العالمية.

وارتفع الخام الأميركي 33 سنتا إلى 30.02 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:03 بتوقيت غرينتش، بعد أن ارتفع إلى 30.30 دولار للبرميل في وقت سابق. وهبطت عقود الخام نحو 4% أمس الاثنين، منهية التعاملات عند سعر 29.69 دولار للبرميل.

وارتفع خام القياس العالمي سبعة سنتات إلى 32.95 دولار للبرميل.

وتضررت أسعار الخام أمس الاثنين، جراء هبوط أسواق الأسهم الأميركية مع استمرار المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي.

لكن المتداولين في سوق النفط تجاهلوا اليوم، هبوط مؤشر نيكاي القياسي لأسهم الشركات اليابانية الكبرى أكثر من 5%، في الوقت الذي تغلق فيه أسواق آسيوية عدة أبوابها بمناسبة عطلة العام القمري الجديد.