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إيران تعلن حاجتها لـ200 مليار دولار للنهوض بقطاع النفط

المصدر: دبي - رويترز
وزير النفط بيجن زنغنه
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نقل موقع وزارة النفط الإيرانية على الإنترنت (شانا) عن وزير النفط، بيجن زنغنه، قوله اليوم الثلاثاء إن تطوير الصناعة النفطية في إيران يحتاج استثمارات بقيمة 200 مليار دولار خلال الأعوام المقبلة، ينبغي أن يأتي معظمها من خارج البلاد.

وقال زنغنه: "نحتاج استثمارات بقيمة 200 مليار دولار للوصول إلى أهداف التنمية".

وأضاف قائلا: "سنحصل على 15-20 مليار دولار من صندوق التنمية الوطنية، لكن الموارد الداخلية لا تكفي لتلبية احتياجاتنا".

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