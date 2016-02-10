السعودية تبقي شحنات نفط مارس لآسيا دون تغيير

أكدت مصادر مطلعة، اليوم، أن المملكة العربية السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، ستضخ كميات الخام المتعاقد عليها بالكامل إلى اثنين على الأقل من المشترين في آسيا في مارس دون أي تغيير يذكر عن فبراير.

وكانت الخطوة متوقعة حيث ضخت السعودية، العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، الكميات المتعاقد عليها بالكامل لمعظم المشترين في آسيا منذ أواخر 2009.

وقال أحد المصادر إن شركة أرامكو الحكومية السعودية لم تجر أي تعديلات على كميات إمدادات أي من أنواع الخام.

يشار إلى أن وزير النفط الفنزويلي، إيلوخيو ديل بينو، كان قد التقى الأول من أمس، وزير البترول السعودي، علي النعيمي، لمناقشة امكانية عقد اجتماع طارئ لبحث سبل دعم أسعار النفط .