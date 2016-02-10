مسؤول: إنتاج "نفط الكويت" سيفوق 3 ملايين برميل يومياً

قال الرئيس التنفيذي في شركة "نفط الكويت" جمال جعفر، إن إنتاج الشركة الفعلي تخطى 3 ملايين برميل يومياً منذ بداية العام الحالي، مشيرا إلى أن الشركة ستصل بالإنتاج إلى 3.150 مليون برميل يومياً في نهاية العام الحالي.

وأضاف جعفر في تصريحات للصحافيين على هامش ملتقى الموارد البشرية السابع، اليوم الثلاثاء، إنه ببلوع إنتاج "نفط الكويت" 3.150 مليون برميل يومياً، ستحقق الشركة المطلوب منها وفق استراتيجية مؤسسة البترول الكويتية.

وذكر أن "نفط الكويت" ستحافظ على كميات الإنتاج المرتفعة حالياً لمدة 6 أشهر مقبلة، قبل أن تحدث بعض التوقفات للصيانة، مشيراً إلى أن انخفاض أسعار النفط قد يضغط على ميزانيات الشركات التابعة لمؤسسة البترول.

وتوقع تقليص الميزانية بنسبة قد تصل إلى 20%، موضحا أن تقليص الميزانية لن يمس عمليات الإنتاج أو خطط تطوير الموظفين التي تعد استثمارا طويل الأمد وفقاً لسياسات مؤسسة البترول وشركاتها التابعة.

من جهته، قال نائب الرئيس التنفيذي للمشاريع في شركة البترول الوطنية الكويتية، حاتم العوضي في تصريح مماثل، إن الشركة حققت 44.4% من نسبة إنجاز مشروع الوقود البيئي، مضيفا أن الشركة تسير حسب الخطة الزمنية الموضوعة وأن الوصول إلى نسبة 50% سيكون بنهاية مارس المقبل.

وذكر العوضي أن "البترول الوطنية" تلقت الأسبوع الماضي عطاءات مشروع مرافق استيراد الغاز المسال من لجنة المناقصات المركزية، بأقل الأسعار، حيث بلغت 2.93 مليار دولار من شركة هيونداي الكورية، مشيرا إلى أن الشركة كونت فريقا متخصصا في فحص العطاءات وتقيمها سواء في الكويت أو مع مستشار المشروع في إسبانيا.

وبين أن الميزانية المرصودة من قبل "البترول الوطنية" تتناسب والأسعار المقدمة من الشركات، مشيرا إلى أن الموافقة على التوصية ستكون في نهاية مارس المقبل، على أن يكون التوقيع بعدها بشهر.