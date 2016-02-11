النفط الإيراني بأدنى أسعاره منذ 2008

تعتزم إيران بيع خامها الثقيل إلى آسيا في مارس المقبل بأكبر خصم عن الخام العربي المتوسط السعودي منذ عام 2008، بما يشير إلى استعداد طهران لتقديم خصومات في أسعار خامها من أجل استعادة حصتها السوقية عقب رفع العقوبات عنها.

وقالت مصادر مطلعة إن إيران عرضت على مشتري الخام الإيراني الثقيل خصماً قدره 20 سنتا دون سعر الخام العربي المتوسط السعودي في شحنات مارس.

ويراقب كبار منتجي النفط الآخرين في الشرق الأوسط عن كثب استراتيجية إيران مع تنامي صادراتها إلى سوق متخمة بالمعروض بالفعل ،علماً أن طهران سارعت الشهر الفائت إلى استعادة علاقاتها مع المشترين ، معتزمةً رفع الإنتاج 500 ألف برميل يومياً.

وجرت العادة أن تحدد إيران الأسعار الشهرية لشحناتها النفطية إلى عملائها في آسيا بفرق ثابت عن أسعار الخام السعودي على أساس فصلي.

في حين تم تحديد الخصم عند 10 سنتات دون الخام العربي المتوسط في الربع الأول من 2016، وأبقت إيران على سعر الخام عند خصم قدره 2.60 دولار للبرميل دون متوسط سعر خامات عمان ودبي على منصة بلاتس.

وجاء ذلك بعدما رفعت السعودية الأسبوع الماضي سعر الخام العربي المتوسط عشرة سنتات إلى متوسط سعر خامي عمان ودبي ناقصاً 2.40 دولار للبرميل.