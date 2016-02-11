تراجع سعر النفط الخفيف في آسيا إلى أقل من 27 دولاراً

تراجع سعر برميل النفط الخفيف في آسيا، الخميس، إلى أقل من 27 دولاراً بعد نشر الأرقام عن المخزون الأميركي أمس الأربعاء، وبسبب الفائض في العرض من قبل منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك).

وجاء التراجع على الرغم من أن التقرير الأسبوعي لوزارة الطاقة الأميركية، أشار إلى انخفاض المخزون الأميركي من الخام بـ800 ألف برميل في الأسبوع الذي انتهى في 5 فبراير.

وانخفض سعر برميل النفط الخفيف (لايت سويت كرود) تسليم مارس في المبادلات الإلكترونية في آسيا 55 سنتاً، ليصل إلى 26,90 دولار عند الساعة 2:15 بتوقيت غرينتش. وكان قد تراجع قبيل ذلك الى 26,85 دولار.

أما سعر برنت النفط المرجعي الأوروبي لبحر الشمال تسليم أبريل، فقد خسر 32 سنتا وبلغ 30,52 دولار.

وكان سعر النفط الخفيف قد انخفض في 20 يناير إلى 26,19 دولار للبرميل، قبل أن يغلق على 26,55 دولار في ذلك اليوم، في أقل سعر له منذ مايو 2003.

وسجلت أسعار النفط تحسنا طفيفا بعد نشر التقرير عن المخزون الأميركي الأربعاء.

وأشار المحللون إلى أن المستثمرين تأثروا بتقرير "أوبك" الذي أشار الى زيادة إنتاج الكارتل بمقدار 130 ألف برميل يوميا في يناير.