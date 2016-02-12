النفط الأميركي يهبط لأدنى مستوى في 12 عاماً

هبطت أسعار النفط الأميركي، الخميس، إلى أدنى مستوياتها في 12 عاماً مع ارتفاع المخزونات المحلية، وتوقع بنك "غولدمان ساكس" بقاء الأسعار ضعيفة حتى النصف الثاني من العام، فضلا عن فرار المستثمرين من الأسهم وغيرها من الأصول ذات المخاطر إلى ملاذات آمنة مثل الذهب.

وقلصت الأسعار خسائرها في التعاملات اللاحقة على التسوية، بعد أن نسبت صحيفة "وول ستريت جورنال" إلى وزير الطاقة بدولة الإمارات العربية قوله إن "منظمة أوبك مستعدة للتعاون في تخفيضات إنتاجية".

وقوبل تقرير الصحيفة بتشكك لدى معظم المتعاملين الذين أشاروا إلى أن فنزويلا وروسيا وجهتا دعوات لأن تخفض "أوبك" ومنتجو النفط الرئيسيون الآخرون الإنتاج لكن دعواتهما لم تلق تجاوباً.

وفي وقت سابق من الجلسة، هوى الخام الأميركي إلى أدنى مستوى منذ العام 2003، وتراجع برنت عن 30 دولاراً للبرميل بعد بيانات تظهر نموا قويا ومطردا في مخزونات النفط الأميركية والعالمية.

وزاد الخامان القياسيان خسائرها هذا الأسبوع إلى 14% للخام الأميركي، و10% لبرنت.

وأنهت عقود الخام الأميركي لأقرب استحقاق الجلسة منخفضة بـ1.24 دولار أو 4.5% لتبلغ عند التسوية 26.21 دولار للبرميل.

وهوت في التعاملات اللاحقة على التسوية إلى 26.06 دولار، وهو أدنى مستوى في 12 عاماً، قبل أن تقلص خسائرها بعد تقرير "وول ستريت جورنال" بشان أوبك.

وتراجعت عقود برنت 78 سنتا أو 2.5% لتسجل عند التسوية 30.06 دولار للبرميل، بعد أن كانت قد هبطت في وقت سابق من الجلسة إلى 29.92 دولار.