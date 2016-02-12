النفط يقفز 5% والآفاق تبقى ضعيفة لتخمة المعروض

قفزت أسعار النفط نحو 5%، بعد تصريحات لوزير الطاقة الإماراتي أنعشت الآمال بالتنسيق بين المنتجين لخفض الإنتاج، لكن بعض المحللين قالوا إن "هذه الخطوة ما زالت مستبعدة" وإن تخمة المعروض ستستمر.



وصعد سعر خام القياس العالمي مزيج برنت 1.37 دولار أو 4.56% عن مستواه عند التسوية السابقة، ليصل إلى 31.43 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:19 بتوقيت غرينتش.



وجاءت القفزة في سعر برنت اليوم بعدما قال وزير الطاقة الإمارتي سهيل بن محمد المزروعي، إن "منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) مستعدة لإجراء محادثات مع المصدرين الآخرين بخصوص خفض الإنتاج".



وأضاف الوزير أن أعضاء "أوبك" مستعدون للتعاون مع المنتجين الآخرين في خفض الإنتاج، وإن كان قد أشار إلى أن تدني أسعار النفط يجبر بعض المنتجين بالفعل على خفض الإنتاج بما سيساهم في إعادة التوازن للسوق.



وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي أيضاً في العقود الآجلة 1.21 دولار أو 4.62% ليصل إلى 27.42 دولار للبرميل، بعدما بلغ أدنى مستوياته منذ 2003 في الجلسة السابقة.



ورغم ارتفاع برنت والخام الأميركي، قال محللون إنهم "لا يرون فرصة تذكر لاتفاق (أوبك) والمنتجين المستقلين على تبني سياسة مشتركة"، وإن من المرجح استمرار تدني أسعار النفط بسبب تخمة المعروض.