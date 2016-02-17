أسعار النفط تقفز 7% بدعم التوافق بشأن الإنتاج

اختتم في طهران اليوم اجتماع يضم وزراء نفط كل من إيران والعراق وفنزويلا وقطر، وذلك في أعقاب انتهاء الاجتماع الرباعي أمس في الدوحة بين السعودية وروسيا بجانب قطر وفنزويلا الذي أسفر عن تجميد الإنتاج لمستويات يناير. وقفز سعر خام برنت القياسي بنسبة 7% فوق 34 دولارا للبرميل.

وقبيل الاجتماع كان مندوب إيران لدى أوبك أكد أن بلاده ستواصل زيادة الإنتاج إلى أن يصل إلى مستوياته قبل فرض العقوبات الدولية عليها بسبب برنامجها النووي.

ووفقا لصحيفة إيرانية نقلت عنها رويترز فقد صرح مندوب إيران أن مطالبة بلاده بتجميد مستوى إنتاجها أمر غير منطقي، مطالبا منتجي النفط الذين رفعوا إنتاجهم منذ عام ألفين وأحد عشر بخفض الإنتاج للمساعدة على انتعاش الأسعار.

وكان الاجتماع الرباعي قد شهد أمس التوصل لاتفاق بتجميد مستويات الإنتاج عند يناير لكنَّ الاتفاقَ مشروطٌ بمشاركة باقي المنتجين الآخرين.