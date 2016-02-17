الإمارات: تجميد مستوى الإنتاج سيوازن سوق النفط

اعتبر وزير الطاقة الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي اليوم الأربعاء أن قيام أوبك وروسيا بتجميد مستويات إنتاج النفط سيكون له أثر إيجابي على السوق.

وقال المزروعي في حسابه على توتير "نؤمن بأن تثبيت مستويات الإنتاج من قبل أعضاء منظمة أوبك وروسيا سوف يكون له أثر إيجابي في موازنة الطلب المستقبلي مع تخمة المعروض حاليا."

كان الوزير قال في وقت سابق إن بلاده تدعم اتفاق الدوحة لتجميد إنتاج النفط إذا التزم به جميع أعضاء أوبك وروسيا.

وكانت السعودية وروسيا أكبر منتجين ومصدرين للنفط في العالم اتفقتا أمس الثلاثاء على تجميد الإنتاج عند مستويات يناير كانون الثاني إذا شارك كبار المنتجين الآخرين في ذلك.