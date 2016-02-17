كردستان العراق يحصل على 4 مليارات دولار من بيع النفط

أعلن إقليم كردستان العراق، الثلاثاء، أنه باع نفطاً خلال العام 2015 بنحو أربعة مليارات دولار، وهي عبارة عن صادرات مباشرة تعتبرها الحكومة العراقية غير شرعية.

وقالت سلطات كردستان العراق في بيان إن "الإقليم جمع عائدات بقيمة 3,949 مليار دولار (3,548 مليار يورو) من بيع النفط بشكل مباشر بين 24 يونيو و31 ديسمبر 2015".

وأضاف البيان أن هذا المبلغ "يمثل ارتفاعا كبيرا مقارنة بالعائدات القادمة من بغداد خلال النصف الأول من العام الماضي".

وكانت الحكومة العراقية الفيدرالية قد دفعت إلى كردستان العراق 1,7 مليار يورو، بين يناير ويونيو 2015. وبعيد انخفاض أسعار النفط بشكل كبير، أعلنت حكومة كردستان العراق اقتطاع أجزاء من رواتب الموظفين. كما لم يتلق الكثير من الموظفين الحكوميين رواتبهم منذ أشهر عدة.

وأعلن رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي، الاثنين، أن حكومته مستعدة لدفع رواتب موظفي القطاع العام في كردستان، شرط أن يتوقف الإقليم عن تصدير النفط مباشرة بمعزل عن حكومة بغداد.

ويصدر كردستان العراق نفطه عبر تركيا رغم معارضة الحكومة المركزية.