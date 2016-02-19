واردات الهند من نفط السعودية والعراق عند مستويات قياسية

بلغت واردات الهند النفطية من السعودية والعراق أعلى مستوى لها في أكثر من 10 سنوات الشهر الماضي، حيث حقق أكبر منتجين بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) مكاسب على حساب أميركا اللاتينية، بما يشير إلى فعالية سياسة المنظمة الرامية إلى المحافظة على الإنتاج والدفاع عن الحصة السوقية.



وتصدرت السعودية قائمة الموردين للهند في يناير، حيث قفزت صادراتها النفطية 29% مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، لتصل إلى نحو 940 ألف برميل يومياً، وفق ما أظهرته بيانات تتبع السفن الواردة من مصادر، والبيانات التي جمعتها "تومسون رويترز" لبحوث وتوقعات النفط اليوم الجمعة.



وجاء العراق في المرتبة الثانية بارتفاع مبيعاته النفطية للهند 52% عن يناير 2015، لتبلغ 930 ألف برميل يومياً.



وبلغت المعدلات اليومية من البلدين المصدرين للخام أعلى مستوى لها منذ 2001 على الأقل، بحسب البيانات المتوافرة لدى خدمة "تومسون رويترز ايكون".



في المقابل، هبط إجمالي الواردات من أميركا اللاتينية بمقدار الربع في يناير، مقارنة بالفترة ذاتها قبل عام، لتصل إلى 706 آلاف برميل يومياً بحسب البيانات.