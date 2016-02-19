روسيا: تجميد إنتاج النفط سيكبح هبوط الأسعار

قال نائب رئيس الوزراء الروسي أركادي دفوركوفيتش، اليوم الجمعة، إن اتفاق منتجي النفط الرئيسيين على تجميد الإنتاج عند مستويات يناير سيحول دون هبوط كبير آخر في أسعار النفط.

وأبلغ دفوركوفيتش الصحافيين أنه "من المنتظر ألا يحدث انخفاض خطير في السعر في هذه الحالة (تجميد الإنتاج)".

من جانبه، قال أليكسي تكسلر النائب الأول لوزير الطاقة الروسي، اليوم الجمعة، إن سوق النفط العالمية متخمة بفائض في المعروض قدره 1.8 مليون برميل يومياً، لكنه أشار إلى أن هذا الفائض قد ينخفض إلى النصف إذا نجح اتفاق تجميد مستويات الإنتاج.

وأضاف تكسلر أنه حتى إذا رفضت إيران الاتفاق الذي اقترحته السعودية وروسيا وقطر وفنزويلا، فسيكون هناك أثر له على السوق.

واتفقت البلدان الأربعة هذا الأسبوع على تجميد الإنتاج عند مستويات يناير، شريطة أن ينضم المنتجون الآخرون للاتفاق. ورحبت طهران بالخطوة لكنها لم تتعهد باتخاذ إجراء، ومن غير الواضح ما إذا كان التجميد سيتم بالفعل.

ووصف تكسلر الاتفاق بالمفيد والضروري، قائلاً: "يتعين على إيران أن تكون مهتمة بالمشاركة في الاتفاق، لأنه سيساعدها في الحصول على سعر أفضل للنفط".

وقال تكسلر على هامش منتدى اقتصادي في كراسنويارسك في سيبيريا: "يجوز لأي بلد أن ينضم للاتفاق. لكننا واقعيون. لن تفعل ذلك كل الدول".

وأضاف أن بلاده ستزيد إنتاجها من الخام بواقع 1.5% في 2016، وأن مستوى السعر بين 35 و40 دولاراً للبرميل سيسمح لقطاع النفط الروسي بالمضي قدماً.