مصر تعلن الانتهاء من إجراءات تنمية حقل "ظهر"

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية بمصر، اكتمال الإجراءات التنفيذية لتنمية حقل ظهر في منطقة التزام شروق بالمياه الاقتصادية بالبحر المتوسط.

وأشار وزير البترول المصري، المهندس طارق الملا، إلى اعتماد عقد تنمية حقل ظهر لشركة ايوك المملوكة بالكامل لشركة ايني الإيطالية.

وأوضح أنه تم تكوين شركة بتروشروق للبترول، وهي شركة مشتركة بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (ايجاس) وايوك لتقوم بأعمال تنمية مشروع حقل ظهر على أن يتم تنفيذ الأنشطة المتعلقة بالمشروع من خلال شركة بتروبل.

وأشار إلى أنه تم تعظيم دور شركات البترول المصرية في أعمال تنمية الحقل والتسهيلات البرية، حيث تم الاتفاق على مشاركة شركتي بتروجت وانبي كمقاولين رئيسيين بجانب شركة سايبم الإيطالية لتنفيذ المشروع وتعظيم المكون المحلي في أعمال تنفيذ المشروع الذي تبلغ استثماراته 12 مليار دولار.

وأضاف أنه من المخطط بدء الإنتاج من حقل ظهر قبل نهاية عام 2017 مع تصاعد الإنتاج خلال عامين فقط وصولا إلى ذروة الإنتاج بمعدل حوالي 2.7 مليار قدم مكعبة من الغاز يوميا، على أن يتم توجيه كامل إنتاج الحقل من الغاز إلى السوق المحلي.

هذا وتجدر الإشارة إلى أنه تم الإعلان عن كشف ظهر في 30 أغسطس 2015 بعد عملية حفر ناجحة للبئر ظهر-1 ويعتبر أكبر الاكتشافات التي تحققت في مصر وفي منطقة البحر المتوسط. وتقدر احتياطيات حقل الغاز العملاق بحوالي 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز.

وأضاف أن الحفار سايبم يقوم حاليا بحفر البئر الثانية ظهر-2 وسيتم الانتهاء منه في الشهر القادم.

ومن المعروف أن شركة ايني تعمل في مصر منذ عام 1954 حيث تباشر عملياتها من خلال فرعها ايوك، وتعد شريكا استراتيجيا لقطاع البترول.