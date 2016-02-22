ليبيا تحذر من زيادة هجمات المسلحين على المنشآت النفطية

قال رئيس مؤسسة النفط الليبية، مصطفى صنع الله، اليوم الاثنين، إن من المرجح أن تتعرض منشآت النفط الليبية لمزيد من الهجمات ما لم تتم الموافقة على حكومة وحدة مدعومة من الأمم المتحدة، وإن المسلحين استهدفوا حقلا نفطيا الأسبوع الماضي.

وقال صنع الله لرويترز، إن مسلحين يشتبه في انتمائهم لتنظيم داعش شنوا أحدث هجوم على البنية التحتية النفطية في ليبيا، مساء الخميس أو الجمعة، حيث أضرموا النيران في أحد صهاريج الإنتاج، ودمروا صهريجا آخر في حقل الفداء النفطي.

ويقع حقل الفداء جنوب غربي مرفأي السدر وراس لانوف، حيث شن المسلحون اعتداءات متكررة وأحدثوا دمارا كبيرا الشهر الماضي.

وقال صنع الله إن إجمالي حجم الإنتاج يتراوح حاليا بين 360 ألفا و370 ألف برميل يوميا، وهو ما يقل عن ربع حجم إنتاج البلاد قبل الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بمعمر القذافي في 2011 والبالغ 1.6 مليون برميل يوميا.