النفط يخسر 4% بعد استبعاد أي تخفيضات في الإنتاج

هبطت أسعار النفط 4%، أمس الثلاثاء، بعد أن استبعد وزير البترول السعودي علي النعيمي أي تخفيضات في الإنتاج معيداً تأكيد الأساس المنطقي الذي تستند إليه المملكة السعودية في الحفاظ على الإنتاج، وهو أن الطلب سيستوعب الفائض في المعروض من الخام الذي تسبب في هبوط حاد للأسعار على مدى العشرين شهرا الماضية.



واقترحت السعودية وروسيا -أكبر مصدرين للنفط في العالم- تجميد الإنتاج عند مستويات يناير التي كانت قريبة من مستويات قياسية مرتفعة، بشرط أن يفعل المنتجون الآخرون نفس الشيء.



وأبلغ النعيمي مؤتمرا للطاقة في هيوستون بالولايات المتحدة أن المزيد من الاجتماعات ستعقد في مارس لبحث التجميد المحتمل. وأضاف أنه يتوقع أن "معظم الدول" ستنضم إلى تجميد مستويات إنتاج الخام.



لكن محللين ومتعاملين مازالوا متشككين في أن التجميد سيكون فعالا في إعادة التوازن إلى السوق.



وقال دومينيك هايوود المحلل في إنريجي أسبكتس: "إذا جمدوا الإنتاج عند مستويات يناير بينما توجد بالفعل وفرة في المعروض تبلغ حوالي مليون برميل يوميا، فإنه (التجميد) لن يؤدي سوى إلى إطالة أمد مشكلة تخمة الإمدادات".



ومع رفع العقوبات الغربية عن إيران، فإنها من غير المرجح أن تقبل تجميد الإنتاج. ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (ايسنا) عن وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه قوله إن مقترح تجميد الإنتاج "مثير للضحك" لأنه لا يسمح لبلاده بأن تستعيد حصتها في السوق التي خسرتها أثناء العقوبات.



وتشير التقديرات إلى أن مليون إلى مليوني برميل زائدة عن الطلب يجري ضخها يوميا.



وانخفضت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق 1.42 دولار أو ما يعادل 4.09% لتسجل عند التسوية 44.27 دولاراً للبرميل.



وهبطت عقود خام القياس الأميركي 1.52 دولار أو 4.6% لتغلق عند 31.87 دولاراً للبرميل.