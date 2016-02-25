روسيا: تجميد إنتاج النفط ينبغي أن يستمر عاماً على الأقل

قال وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الخميس، إن اتفاقا محتملا بين كبار منتجي النفط على تجميد الإنتاج ينبغي أن يستمر عاماً على الأقل.

ووافقت روسيا وأعضاء "أوبك" (السعودية وقطر وفنزويلا)، الأسبوع الماضي، على تجميد الإنتاج عند مستويات يناير، إذا انضم المنتجون الآخرون، وذلك في مسعى لمعالجة تخمة المعروض العالمي من الخام ودعم الأسعار.

وأبلغ نوفاك الصحافيين اليوم في مينسك، عاصمة روسيا البيضاء، أنه "من غير الواضح حالياً هل سيكون تجميد الإنتاج المقترح اتفاقا شفهيا فقط أم وثيقة موقعة".

وقال: "لا نعرف بعد الصيغة التي ستأخذها الموافقات -هل ستكون اتفاقا أم ستقتصر على بيانات ومراقبة للوضع على مدى بضعة أشهر".

وأضاف: "نعتقد أنه ضروري لعام على الأقل".

وقال نوفاك أيضاً إن روسيا تعتقد أن سوق النفط ستتوازن على نحو أسرع إذا امتنعت روسيا والدول الأخرى عن زيادة الإنتاج.

وأكد أن وزراء النفط من "أوبك" والمنتجين من خارجها يخططون لعقد اجتماع في منتصف مارس، وأن روسيا ستحضر الاجتماع في حالة انعقاده، مشيراً إلى أنه من المرجح أيضاً أن يلتقي بوزير النفط الإيراني في مارس.

وتعتبر إيران أكبر عقبة أمام اتفاق لتجميد إنتاج الخام. وهي تخطط لزيادة إنتاجها النفطي بعد أن رفعت العقوبات الغربية عنها، وقالت إن مقترح تجميد الإنتاج "مثير للضحك".