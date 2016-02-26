"إيني" تكشف عن أنشطة ناجحة للتنقيب عن النفط في مصر

قالت شركة "إيني" الإيطالية إنها حفرت بنجاح بئرا جديدة في دلتا النيل بمصر، حيث من المتوقع بدء تشغيل الكشف الجديد بنهاية مارس 2016، مما سيسمح لمنطقة نورس التي بدأت الإنتاج في سبتمبر 2015، بأن تبلغ أقصى إنتاجها بنحو 45 ألف برميل من النفط يومياً، بحسب ما نشرته "رويترز".



وتسيطر "إيني" من خلال وحدتها "ايوك" على 75% من البئر نيدوكو شمال 1، فيما تسيطر "بي.بي" البريطانية على النسبة الباقية.

من ناحية أخرى، أفادت "رويترز" بأن "صب سي 7" للخدمات النفطية فازت بعقد قبالة سواحل مصر من "بي.بي" و"دي.إي.ايه"، واصفة العقد بأنه "رئيسي"، وهو ما يعني وفقا لـ "صب سي 7" أن قيمته تتجاوز 750 مليون دولار.



ويتعلق الاتفاق بالعمل في حقول الجيزة والفيوم ورافين البحرية قبالة الإسكندرية، ضمن المرحلة الثانية من مشروع غرب دلتا النيل.



ويشمل العقد الأعمال الهندسية والتوريدات والتركيب وتجهيزات ما قبل التشغيل للبنية التحتية المغمورة لـ 12 بئراً، بما يشمل خطوط أنابيب طولها 220 كيلومترا.



ويتضمن أيضا تركيب خطوط تصدير من الموقع البحري إلى مرفأ إدكو.