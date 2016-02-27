أميركا سجلت أكبر تراجع لحفر النفط بـ28 عاماً

أظهرت بيانات أن شركات الطاقة الأميركية خفضت عدد الحفارات النفطية للأسبوع العاشر على التوالي ليصل إلى أدنى مستوى منذ ديسمبر كانون الأول 2009 مع تركيز بعض المنتجين بشكل أكبر على إتمام الآبار المحفورة بدلا من حفر آبار جديدة بحسب رويترز.

وقالت شركة بيكر هيوز للخدمات النفطية في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة وثيقة إن شركات الحفر أزالت 13 حفارا نفطيا في الأسبوع المنتهي في 26 فبراير شباط ليصل إجمالي عدد الحفارات قيد التشغيل إلى 400 مقارنة مع 986 حفارا في الأسبوع نفسه من العام الماضي.

وفي 2015 خفضت شركات الحفر عدد الحفارات النفطية بمتوسط 18 حفارا في الأسبوع وبإجمالي 963 حفارا للعام بكامله وهو أكبر انخفاض سنوي منذ عام 1988.

وقبل هذا الأسبوع بلغ متوسط الانخفاض الأسبوعي في عدد الحفارات 18 حفارا منذ بداية 2016.

ووفقا لبيانات بيكر هيوز فإن إجمالي عدد حفارات النفط والغاز قيد التشغيل في الولايات المتحدة هذا الأسبوع تراجع إلى 502 -400 حفار للنفط و102 للغاز- وهو أدنى مستوى منذ عام 1999.