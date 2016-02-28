الإمارات تواصل خفض أسعار البنزين في مارس

خفَضت وزارة الطاقة الإماراتية اليوم الأحد أسعار البنزين المحلية في مارس بينما سترفع أسعار الديزل.



وقالت الوزارة على تويتر إن سعر لتر البنزين أوكتين 95 سينخفض إلى 1.36 درهم للتر (37 سنتا أميركيا) من 1.47 درهم في بداية الشهر القادم. وأشارت إلى انخفاض الطلب على البنزين في هذا الوقت من العام إضافة إلى تحركات أسعار البنزين العالمية وزيادة الإمدادات.



وسترتفع أسعار الديزل المحلية إلى 1.40 درهم من 1.37 درهم.



كانت الإمارات قالت في يوليو الماضي إنها غيرت نظام أسعار الوقود الثابتة المدعمة إلى آلية للتعديل الشهري استجابة للاتجاهات العالمية.