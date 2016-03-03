المخزون الأميركي يبدد آمال "برنت" ويدفعه للانخفاض

بددت أسعار النفط مكاسبها المبكرة، اليوم الخميس، مع ارتفاع مخزونات الخام الأميركية الذي طغى على الآمال المتنامية بأن موجة الهبوط التي تشهدها السوق منذ 20 شهراً شارفت على الانتهاء.

وارتفع سعر خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة إلى 37.17 دولار للبرميل اليوم الخميس، قبل أن يتراجع إلى 36.67 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:55 بتوقيت غرينتش، منخفضا 26 سنتا عن مستواه عند الإغلاق السابق، لكنه صعد بنحو الربع منذ 11 فبراير.

وزاد سعر الخام الأميركي في العقود الآجلة إلى 34.88 دولار للبرميل، قبل أن ينزل إلى 34.60 دولار للبرميل بانخفاض ستة سنتات عن سعره عند التسوية السابقة. غير أن الخام الأميركي ارتفع أكثر من الثلث منذ 11 فبراير، حين نزلت الأسعار إلى مستويات لم تشهدها منذ العام 2003 عندما زايد قليلا عن 26 دولارا للبرميل.

وارتفعت مخزونات الخام الأميركية بواقع 10.4 مليون برميل إلى مستوى قياسي جديد بلغ 517.98 مليون برميل الأسبوع الماضي.

ويأتي ارتفاع المخزون نتيجة لفائض في الإنتاج العالمي، يتراوح بين مليون ومليوني برميل من الخام يوميا، فوق حجم الطلب، وهو ما أسفر عن هبوط الأسعار 70% منذ منتصف 2014.

وتوصل كبار المنتجين إلى اتفاق بقيادة روسيا والسعودية إلى تجميد الإنتاج عند مستويات يناير، لكن هذا الاتفاق لم ينجح في تقليص التخمة.

وأظهرت بيانات من وزارة الطاقة الروسية نشرت أمس الأربعاء، أن معدل إنتاج النفط الروسي في فبراير جاء مماثلا لمعدل يناير عند 10.88 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوى للإنتاج منذ نحو 30 عاماً.

ويتجاوز إنتاج السعودية أيضا 10 ملايين برميل يومياً.