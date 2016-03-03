فنزويلا: أكثر من 15 دولة ستحضر اجتماع النفط في مارس

قال وزير النفط الفنزويلي، إيلوخيو ديل بينو، إن أكثر من 15 دولة ستحضر اجتماعا نفطيا قادما لمناقشة خطة تجميد الإنتاج وإجراءات أخرى محتملة، مضيفا أن كلا من السعودية وقطر وروسيا اتفقوا على عقد الاجتماع في منتصف هذا الشهر، وذلك في إطار سعيهم من أجل استقرار أسواق النفط.

وكانت السعودية وروسيا أكبر منتجين ومصدرين للنفط في العالم اتفقتا، أمس الثلاثاء، على تجميد الإنتاج عند مستويات يناير إذا شارك كبار المنتجين الآخرين في ذلك.

وفي سياق متصل، أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية ارتفاع مخزونات الخام الأسبوع الماضي إلى مستوى قياسي جديد للأسبوع الثالث على التوالي، حيث نمت بواقع 10 ملايين و400 ألف برميل، ما يمثل ثلاثة أضعاف التوقعات، كما قفزت مخزونات الخام في Cushing في ولاية أوكلاهوما إلى مستويات قياسية.