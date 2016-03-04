إندونيسيا تتفاوض مع إيران لاستيراد نفطها "الرخيص"

قال مسؤولون نفطيون إن إندونيسيا وإيران ستتفاوضان، الأسبوع القادم، على اتفاق محتمل قصير الأجل، لتوريد 120 ألف برميل يوميا من النفط الإيراني، لمصفاة نفطية في جزيرة جاوة الإندونيسية.

وسيزور وفد إندونيسي برئاسة وزير النفط سوديرمان سعيد إيران الأسبوع القادم، ليناقش أيضاً اتفاقات محتملة لاستيراد غاز البترول المسال الإيراني واستثمارات نفطية في إيران.

وقال وضيوان براويراتماجا، ممثل إندونيسيا في مجلس محافظي "أوبك" للصحافيين في وقت متأخر يوم الخميس: "سعر الخام الإيراني أرخص كثيرا، لكنه مناسب فقط لمصفاة سيلاكاب".

وقال مسؤول بشركة النفط الإندونيسية المملوكة للدولة "برتامينا" لرويترز، إن "الشركة تتطلع لاستيراد 120 ألف برميل يوميا من إيران.

وأشار وضيوان إن إيران تعرض أيضاً على "برتامينا" خمس مناطق للنفط والغاز للاستثمار فيها.