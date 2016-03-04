العراق.. افتتاح محطة نفطية بطاقة 200 ألف برميل يومياً

دشنت وزارة النفط العراقية محطة "الحمّار" النفطية في حقل الزبير غرب البصرة بطاقة إنتاجية تصل إلى 200 ألف برميل يوميا، حيث تعد هذه المحطة واحدة من ثلاث محطات ستدخل الخدمة لاحقا، وهي محطة الزبير ومحطة الرافضية بطاقة إنتاجية تبلغ 50 ألف برميل يومياً لكل منهما، ليصل مجموع إنتاج المحاطات الثلاث 300 ألف برميل يوميا.

وكشف مدير مشروع نصب المحطات في شركة نفط الجنوب صادق أحمد ناصر، أن كلفة المشروع الكلية 842 مليون دولار، نفذته شركة نفط الجنوب وشركة إيني ENI الإيطالية المتألفة مع شركة كوكاز الكورية، والمقاولين من شركة وذر فورد الأميركية على مدى 3 سنوات.

وبين أنه من المشاريع الإستثمارية الحديثة حيث سيضيف زيادة في الطاقة الإنتاجية لحقل الزبير النفطي بقدرة إنتاجية تصل إلى 300 ألف برميل يومياً، وقد استخدمت فيه منظومات سيطرة إلكترونية حديثة، كون المشغل له القدرة للسيطرة على الموقع بشكل تام عن طريق كاميرات مراقبة، فضلا عن السيطرة الإلكترونية على التشغيل وإطفاء الوحدات العاملة في المشروع.

وأضاف ناصر أن من أهم ميزات هذا المشروع أنه يعمل على استثمار الغاز المصاحب، ولا يتم حرقه في الهواء كما في بقية الحقول النفطية، الأمر الذي سيسهم في توفير الكهرباء للمشروع ولا يحتاج إلى ربطه على الشبكة الوطنية.

وأوضح أن المشروع يحتوي على مولدات طاقة (Power Generation Gas Turbine) تعمل بالغاز المصاحب الذي يستخرج مع النفط من الحقل، مردفاً أنه سيتم إرسال الغاز الفائض إلى محطات الغاز الوطنية في شركة غاز البصرة.

من جانبه، قال مدير تشغيل حقل الزبير النفطي، عبدالجبار عباس محمد، إن بقية المحطات سيتم افتتاحها تدريجيا بعد افتتاح المحطة الأولى وهي محطة الحمّار، وخلال أقل من 20 يوما سيتم افتتاح المحطة الثانية، ليليها بشهرين افتتاح الثالثة، حيث ستصل قدرتها الإنتاجية اليومية إلى 300 برميل يوميا.

وبحسب القائمين على المشروع، ستتيح هذه المحطات الاستغناء عن المحطات القديمة التي استنفد عمرها الإنتاجي، كما أن افتتاحها سيمكن من ديمومة الإنتاج بشكل متواصل وبزيادة تدريجية.