النفط يرتفع بعد انخفاض الإنتاج الأميركي للأسبوع السادس

صعدت أسعار النفط الخام في العقود الآجلة خلال التعاملات الآسيوية، اليوم الجمعة، مدعومة بتجدد التفاؤل بأن الأسعار ربما بلغت أدنى مستوياتها وبدأت في التعافي، بعدما أظهرت بيانات رسمية انخفاض إنتاج النفط الأميركي لأدنى مستوياته منذ نوفمبر 2014.



وارتفع سعر خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 21 سنتا إلى 37.28 دولارا للبرميل بحلول الساعة 06:27 بتوقيت جرينتش، بعدما أنهى الجلسة السابقة مرتفعا 14 سنتا. ويتجه برنت لإنهاء الأسبوع على مكاسب تزيد على 5%.



وزاد سعر الخام الأميركي في العقود الآجلة 20 سنتا إلى 34.77 دولارا للبرميل، بعدما انخفض بـ 9 سنتات عند التسوية السابقة.



وبينما ارتفعت مخزونات الخام الأميركية إلى مستوى قياسي جديد بلغ 517.98 مليون برميل الأسبوع الماضي، أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن الإنتاج انخفض للأسبوع السادس على التوالي ليصل إلى 9.08 مليون برميل يوميا.



وقال بن لو برون محلل الأسواق لدى "أوبشنز اكسبريس" في سيدني، إن انخفاض الإنتاج الأميركي يدعم الأسعار، لكن المستثمرين يترقبون أيضا صدور بيانات اقتصادية أميركية مهمة في وقت لاحق اليوم قد تقدم لهم المزيد من الدلائل.