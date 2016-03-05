برنت يصعد 4% مقترباً من 39 دولاراً

صعدت أسعار النفط الخام في العقود الآجلة مجددا، إذ ارتفعت أربعة بالمئة عند التسوية بعد توقف ليوم واحد مدعومة بارتفاع عدد الوظائف الأميركية وعمليات شراء فنية بعد اختراق الأسعار مستويات مقاومة.

وحصلت الأسعار على دعم أيضا من بيانات لشركة بيكر هيوز للخدمات النفطية تظهر انخفاض عدد منصات الحفر النفطية هذا الأسبوع للأسبوع 11 على التوالي.

وارتفع سعر خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 1.65 دولار أو 4.5 بالمئة إلى 38.72 دولار للبرميل عند التسوية.

وزاد سعر الخام الأميركي في العقود الآجلة 1.35 دولار أو 3.9 بالمئة عند التسوية أيضا إلى 35.92 دولار للبرميل.

وصعد كل من الخامين القياسيين حوالي عشرة بالمئة خلال الأسبوع ليحقق برنت ثاني مكسب أسبوعي على التوالي، بينما كان الثالث على التوالي للخام الأميركي.

وساهمت الأرقام الإيجابية للوظائف في فبراير في دعم التوقعات للطلب على الخام في أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وارتفع عدد الوظائف في الولايات المتحدة في فبراير في أوضح علامة حتى الآن على قوة سوق العمل قد تحد من المخاوف من اتجاه الاقتصاد الأميركي إلى الركود وتسمح لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بزيادة أسعار الفائدة تدريجيا.