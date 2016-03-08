واردات الصين من النفط تسجل مستوى قياسياً في فبراير

قفزت واردات الصين من النفط الخام 20% على أساس سنوي في فبراير، لتسجل أعلى مستوى لمتوسطها اليومي على الإطلاق مع هبوط الأسعار لأدنى مستوياتها، فيما يزيد عن عشر سنوات، وهو ما شجع مجموعة جديدة من المستوردين على الشراء، فضلا عن تكوين مخزونات تجارية وحكومية.

وأوضحت بيانات الإدارة العامة للجمارك الصينية، اليوم الثلاثاء، أن الصين ثاني أكبر مستهلك للخام في العالم استوردت 31.08 مليون طن من الخام الشهر الماضي، لتسجل مستوى قياسيا للواردات بلغ ثمانية ملايين برميل يوميا.

وعزز الطلب القوي في الصين المصافي المستقلة التي حصلت على حصص استيرادية من بكين خلال الأشهر التسعة الماضية.

وقفز المتوسط اليومي لواردات فبراير نحو 27%، مقارنة مع 6.29 مليون برميل يوميا في يناير.

وكانت شركة البترول الوطنية الصينية الحكومية، وهي أكبر مجموعة في قطاعة الطاقة في البلاد، قد توقعت في يناير الماضي أن يرتفع صافي واردات الصين من الخام 7.3% هذا العام.

وارتفع المتوسط اليومي لصادرات الوقود في فبراير 71.8% مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي، إذ بلغت الصادرات 2.99 مليون طن أو ما يوازي 721 ألفا و700 برميل يوميا، بعد أن سجلت مستوى قياسيا بلغ 975 ألفا و500 برميل يوميا في ديسمبر، وجاء ذلك مع استمرار الصين في استيراد كميات أكبر من وقود الديزل وسط ضعف الطلب المحلي على الوقود الصناعي.

وبلغ صافي صادرات الوقود 350 ألف طن في فبراير.